Российский пенсионер открыл стрельбу из-за пьянки в подъезде

Молодые люди распивали спиртное посреди ночи в подъезде одного из домов на Ириновском проспекте. Они шумно себя вели и мешали спать жителям дома. Один из них, 62-летний пенсионер, вышел и попросил их вести себя потише. На это мужчины его избили.

После этого пенсионер вернулся с ружьем и выстрелил в обидчиков три раза. Одному из них попал в руку.

В итоге госпитализирован участник пьянки с легким огнестрельным ранениям и пенсионер с признаками побоев. Уголовное дело еще не завели.