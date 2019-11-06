Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель в Швеции

Судно шло по регулярному маршруту из Стокгольма в Хельсинки, позднее оно должно было причалить в Санкт-Петербурге. На мель паром наскочил возле острова Лидингё, относящегося к Стокгольму.

Инцидент произошел в 18:12 по местному времени (20:12 по московскому). О пострадавших на не сообщалось. Судно легло носом к берегу и кормой к фарватеру.

Из-за происшествия на пароме отключилось электричество. В 22:00 по московскому времени буксир снял паром с мели.

«Принцессу Анастасию» построили в 1986 году, паром может принять на борт около 2,5 тысячи пассажиров. Он регулярно ходит из Санкт-Петербурга в Стокгольм, Хельсинки, Таллин и Ригу.