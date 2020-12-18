Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении. В результате подрыва «получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Он скончался по дороге в госпиталь от полученных травм. В Минобороны подчеркнули, что семье погибшего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.
«Газета.ru» напомнила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес День Победы в Отечественной войне на 8 ноября. Такое решение он принял, потому что 10 ноября — в эту дату он изначально утвердил новый праздник — Турция отмечает День памяти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
18 декабря Алиев обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым трехстороннее соглашение по Карабаху. Издание Nation News напомнило, что Россия, Армения и Азерюайджан пришли к договоренностям 10 ноября 2020 года.