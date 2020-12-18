Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Российский офицер из группы разминирования погиб в Нагорном Карабахе. Он скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе населенного пункта Шуша.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении. В результате подрыва «получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Он скончался по дороге в госпиталь от полученных травм. В Минобороны подчеркнули, что семье погибшего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

«Газета.ru» напомнила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес День Победы в Отечественной войне на 8 ноября. Такое решение он принял, потому что 10 ноября — в эту дату он изначально утвердил новый праздник — Турция отмечает День памяти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

18 декабря Алиев обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым трехстороннее соглашение по Карабаху. Издание Nation News напомнило, что Россия, Армения и Азерюайджан пришли к договоренностям 10 ноября 2020 года.