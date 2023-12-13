13 декабря 2023, 01:18
Российский миротворец погиб в Карабахе при съезде БТР с горной дороги
МО России: в Карабахе при съезде БТР с горной дороги погиб миротворец
Один российский миротворец погиб в Нагорно-Карабахской Республике при съезде БТР-82 с горной дороги. Об этом сообщили в Минобороны.
Несчастный случай произошел 11 декабря. Еще двое военнослужащих миротворческого контингента ВС РФ получили травмы средней и тяжелой степени.
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«При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.
Миротворцев, которые получили ранения, с помощью авиации доставили в медучреждение для дальнейшего лечения.
Миссия миротворцев из России в Нагорном Карабахе очень востребована, сообщил ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он отметил, что сейчас необходимо заботиться о жителях региона, которые решили там остаться.
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