Российский кинолог Хомасуридзе умер во время прогулки с собакой

Интернациональный эксперт Российской кинологической федерации по всем породам собак Реваз Хомасуридзе умер во время прогулки со своим питомцем в воскресенье, 11 апреля, написал сайт kp.ru.

58-летний мужчина вместе с дочерью Анной вышел погулять с собакой рано утром на севере столицы. В какой-то момент кинолог почувствовал себя плохо, он схватился за сердце и дошел до ближайшей скамейки. Дочь вызвала бригаду медиков и пыталась оказать помощь отцу. Спустя некоторое время он потерял сознание.ние.

«Прибывшие врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти 58-летнего мужчину уже не могли. Реваз Хомасуридзе скончался до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть», — рассказал источник в здравоохранении.

По предварительной версии, причиной смерти Хомасуридзе стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.