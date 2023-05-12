Эксклюзив 12 мая 2023, 11:03 Российский футболист попал в аварию на уличных гонках Shot: бывший футболист Каракин попал в аварию на Nissan GTR в уличных гонках под Москвой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший футболист ряда отечественных клубов Александр Каракин попал в аварию под Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 32-летний спортсмен участвовал в уличных гонках на своем автомобиле Nissan GTR. ЧП произошло 13 мая, Каракин на Минском шоссе врезался в отбойник на высокой скорости, после чего его отбросило в центр трассы. Каракина отвезли в больницу, его машина восстановлению не подлежит.

Реклама

Вместе с бывшим футболистом в салоне находился еще один пассажир, который пребывает в тяжелом состоянии в больнице. По предположительной информации, им стал оператор Каракина, снимавший ночные подвиги на видеокамеру.

Очевидец ДТП сообщил «360», что авария могла произойти из-за гоночной резины.

«Авария произошла из-за того, что на машине стояла полусликовая резина. А при температуре менее 20 градусов тепла она плохо себя ведет, сцепления практически нет. На таких машинах спокойно не поедешь», — сказал он.

Каракин был воспитанником столичного «Спартака», после — выступал за вторую команду московского «Динамо» и успел провести шесть матчей за «Химки». Профессиональную карьеру он закончил в 2018 году в возрасте 27 лет.