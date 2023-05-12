12 мая 2023, 11:03
Российский футболист попал в аварию на уличных гонках
Shot: бывший футболист Каракин попал в аварию на Nissan GTR в уличных гонках под Москвой
Бывший футболист ряда отечественных клубов Александр Каракин попал в аварию под Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, 32-летний спортсмен участвовал в уличных гонках на своем автомобиле Nissan GTR. ЧП произошло 13 мая, Каракин на Минском шоссе врезался в отбойник на высокой скорости, после чего его отбросило в центр трассы. Каракина отвезли в больницу, его машина восстановлению не подлежит.
Реклама
Вместе с бывшим футболистом в салоне находился еще один пассажир, который пребывает в тяжелом состоянии в больнице. По предположительной информации, им стал оператор Каракина, снимавший ночные подвиги на видеокамеру.
Очевидец ДТП сообщил «360», что авария могла произойти из-за гоночной резины.
«Авария произошла из-за того, что на машине стояла полусликовая резина. А при температуре менее 20 градусов тепла она плохо себя ведет, сцепления практически нет. На таких машинах спокойно не поедешь», — сказал он.
Каракин был воспитанником столичного «Спартака», после — выступал за вторую команду московского «Динамо» и успел провести шесть матчей за «Химки». Профессиональную карьеру он закончил в 2018 году в возрасте 27 лет.
ДТП
Футбол
Реклама
Реклама