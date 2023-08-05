05 августа 2023, 13:09
Российский флот обнаружил движение надводного дрона в открытом море у Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев: в море около города обнаружили надводный БПЛА
Надводный БПЛА обнаружили в открытом море в Севастополе. Российские военные начали принимать меры по его ликвидации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение», — написал Развожаев.
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Губернатор указал, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.
Эвакуация граждан с прибрежной зоны не потребовалась. Российский флот взял ситуацию под полный контроль.
Развожаев отметил, что после 13:00 (по московскому времени) ограничение на движение судов могут снять.
В ночь на 4 августа 13 украинских БПЛА атаковали Крым. Работу систем ПВО слышали в нескольких районах полуострова, никто не пострадал. Российские силы сбили 10 дронов, оставшиеся три обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
Также два безэкипажных катера ночью 4 августа нацелились на военно-морскую базу в Новороссийске. Корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» ударили по ним из штатного вооружения.
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