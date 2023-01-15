Эксклюзив 15 января 2023, 13:54 Бывший пилот выдвинул две версии крушения самолета в Непале Бывший командир воздушного судна Прохоров назвал две версии крушения самолета в Непале

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В Непале 15 января в аэропорту Покхара разбился самолет компании Yeti Airlines с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. К сожалению, посольство РФ в Непале сообщило о четырех погибших россиян. Тем временем бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «360» выдвинул две версии произошедшего.

«Первая — скорее всего, произошел отказ одного двигателя. Самолет турбовинтовой. Если при выключении двигателя винты не пришли в положение флюгирования, возникает сильное сопротивление. Тогда рулей не хватает для того, чтобы самолет не кренился и не начал сваливаться», — сказал он.

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Второй версией Романов назвал возможный конфликт внутри салона.

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«Ситуация в стране сложная. Возможно, в салоне произошла какая-то борьба, и это могло быть сознательным решением», — заключил он.

В настоящее время стало известно об именах погибших россиян. Это Виктория Алтунина, Юрий Лугин, Виктор Лугин и Елена Бандуро. Последняя вела блог о путешествиях.