Российский бодибилдер Сергей Лир скончался во время тренировки

Известный бодибилдер Сергей Лир умер во время своего похода в спорт-зал. На момент гибели ему было 30 лет. Смерть мужчины наступила в Благовещенске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на спортивный клуб Real gym.

Бодибилдер почувствовал себя плохо во время занятий. Врачам не удалось спасти его жизнь. Точной информации о причинах его гибели не поступало.

Мужчина на протяжении нескольких лет являлся профессиональным пауэрлифтером. Он смог добиться призовых мест на многих соревнованиях, а также установить свой собственный рекорд, выполнив жим от груди с весом 440 килограммов.