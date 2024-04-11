Происшествия 11 апреля 2024, 19:25 Российский беспилотник нештатно сел в Ставрополье Губернатор Владимиров сообщил о российском БПЛА, нештатно севшем в Ставрополье РИА «Новости»

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В ставропольском поселке Приозерный совершил нештатную посадку российский беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Фото из нашего края, поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата, разрушений и жертв нет», — написал он, прикрепив к посту снимок БПЛА.

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Владимиров отметил, что предварительной причиной ЧП могло стать столкновение с птицей. На место выехали оперативные службы. Ситуацию они полностью контролируют.

Минобороны 11 апреля сообщило о четырех украинских беспилотниках, которые российские средства ПВО сбили над Белгородской и Брянской областями. В небе над первой уничтожили три дрона противника, на Брянщине — один.