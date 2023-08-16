Происшествия 16 августа 2023, 23:30 Российский атлет потерял 80% крови из-за упавшего бревна Пермский тяжелоатлет попал в больницу с потерей 80% крови из-за упавшего бревна YouTube

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Упражнения с поднятием бревна довели тяжелоатлета и мирового рекордсмена по поднятию тяжестей Бориса Харламова до больничной койки. Он уронил себе на живот свой деревянный снаряд весом в 110 килограммов. Об этом в беседе с сайтом «АиФ-Пермь» сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев.

Он пояснил, что Борис Харламов проводил тренировки по лог-лифту (соревнования по жиму бревна — прим.ред.). В какой-то момент он потерял контроль и уронил бревно себе на живот.

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«Получил массивный разрыв тонкого кишечника и кровопотерю 80%. Благодаря быстрым и слаженным действиям врачей скорой помощи и хирургов Борис остался жив» — заявил Медведев.

Спортсмен добавил, что самое страшное уже позади. Атлета отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Борису Харламову 25 лет. Но он уже установил мировой рекорд в подъеме одной рукой гантели весом в 100 килограммов. За одну минуту он поднял снаряд весом в центнер четыре раза. Также он известен тем, что сдвинул с места ракетную установку в 43 тонны.

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