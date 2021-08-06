Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Альпинист из России Александр Маслов погиб при восхождении на одну из вершин Памира в Таджикистане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Душанбе.

«Российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы российских альпинистов в горах Памира на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля», — рассказали в дипмиссии.

Таджикские спасатели до сих пор ищет тело Маслова. Посольство России с момента происшествия посольство находится на связи с товарищами и родственниками погибшего альпиниста, представителями туристического агентства и сотрудниками спасательного ведомства.

В Ассоциации туроператоров Таджикистана рассказали, что накануне на поиски группы российских альпинистов утром отправился вертолет МИ-8 погранслужбы Таджикистана. Он скинул спасателям нужное оборудование для поисков, развернулся и упал. Пилот погиб, четыре человека получили травмы.

В апреле в Гималаях в Непале пропала группа российских альпинистов. Их искали несколько дней и нашли живыми. Некоторые получили обморожения.