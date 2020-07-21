Российские журналисты поговорили с захватчиком автобуса в Луцке

Злоумышленник отметил, что ему не нужны переговоры с представителями России.

«С Москвой мне нечего разговаривать, вы разбирайтесь сами», — заявил Кривош, после чего бросил трубку.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в посте соцсети Facebook сообщил, что захватчик родился в поселке Гай Оренбургской области РФ. Он был два раза был судим за совершение нескольких тяжких преступлений. Мужчина отбыл наказание в колонии около 10 лет.

Напомним, во вторник, 21 июля, в 9:25 в местную полицию позвонил гражданин и рассказал о том, что захватил автобус с заложниками. Отмечается, что были слышны выстрелы. По словам начальника полиции Волынской области Юрия Крошко, у злоумышленника при себе есть взрывчатка, он вооружен. В машине порядка 20 заложников.