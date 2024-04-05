05 апреля 2024, 04:46
Российские войска пресекли попытку теракта в небе над Ейском
Глава Ейского района Бублик: ВС РФ предотвратили попытку теракта в небе
Вооруженные силы России предотвратили попытку террористической атаки со стороны ВСУ в Ейском районе Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Роман Бублик.
«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал глава района в ответ на обеспокоенные публикации в социальных сетях о вспышке в небе.
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Бублик заверил, что Краснодарский край под надежной защитой. Глава региона напомнил про «информационную гигиену» и рекомендовал не публиковать видеозаписи с работой российских военных.
Ранее в Морозовском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. О массированной атаке ВСУ сообщил глава региона Василий Голубев.
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