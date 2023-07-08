Происшествия 08 июля 2023, 08:17 Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Курской области — Shot Shot: ВС России из стрелкового оружия уничтожили украинский БПЛА в Курской области РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали украинский беспилотник из стрелкового оружия рядом с автомобильным пунктом пропуска в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, летательный аппарат направлялся в сторону неработающего пункта пропуска «Крупец» в 100 метрах от государственной границы. Его сбили точным выстрелом из стрелкового оружия.

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В результате падения беспилотника разрушений нет, никто не пострадал.

В ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА на подлете к Воронежу. Глава региона Александр Гусев сообщал, что никто из местных жителей не пострадал.

Также ранее системы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Белгородской области. Один из частных домов пострадал, хозяевам окажут помощь в его восстановлении.