Происшествия 17 марта 2023, 08:25 Российские военные уничтожили группу диверсантов на Каховском водохранилище ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, попытавшуюся форсировать Каховское водохранилище. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, его слова привело РИА «Новости».

«Подразделения Южного военного округа на Херсонском направлении нанесли артиллерийский удар по обнаруженной разведкой диверсионно-разведывательной группе ВСУ, попытавшейся переправиться через Днепр в районе Каховского водохранилища», — рассказал он.

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В результате удара из артиллерийских самоходных установок «Малка» националисты потеряли всю тактическую группу, а также замаскированные плавательные средства — отсеки от понтонного моста.

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Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские диверсанты регулярно пытаются проникнуть на территорию Каховской гидроэлектростанции, но все их попытки терпят провал.