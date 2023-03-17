17 марта 2023, 08:25
Российские военные уничтожили группу диверсантов на Каховском водохранилище
ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище
Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, попытавшуюся форсировать Каховское водохранилище. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, его слова привело РИА «Новости».
«Подразделения Южного военного округа на Херсонском направлении нанесли артиллерийский удар по обнаруженной разведкой диверсионно-разведывательной группе ВСУ, попытавшейся переправиться через Днепр в районе Каховского водохранилища», — рассказал он.
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В результате удара из артиллерийских самоходных установок «Малка» националисты потеряли всю тактическую группу, а также замаскированные плавательные средства — отсеки от понтонного моста.
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Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские диверсанты регулярно пытаются проникнуть на территорию Каховской гидроэлектростанции, но все их попытки терпят провал.
Минобороны РФ
ВСУ
Херсонская область
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