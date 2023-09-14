Важное 14 сентября 2023, 14:19 Российские военные уничтожили еще один катер ВСУ в Черном море Минобороны: еще один беспилотный катер ВСУ обнаружили и уничтожили в Черном море РИА «Новости»

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Морская авиация Черноморского флота зафиксировала в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), его уничтожили. Об этом сообщило Минобороны.

«В акватории Черного моря 14 сентября морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — заявили в ведомстве.

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Это уже шестой за четверг безэкипажный катер ВСУ, который обнаружили в водах Черного моря. Первые пять там ликвидировали утром. Вооруженные силы Украины пытались атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

Кроме того, министерство сообщало 14 сентября о попытке украинских сил устроить террористическую атаку на российские объекты с помощью БПЛА. Системы ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом. Незадолго до этого стало известно о временной приостановке движения на автомобильной части Крымского моста.