Происшествия 06 апреля 2023, 18:41 Российские военные уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Брянскую области Минобороны: пытавшуюся проникнуть в Брянскую область ДРГ уничтожили огнем артиллерии РИА «Новости»

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Сегодня, 6 апреля, около 8:30 утра российские военные совместно с пограничниками уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке проникнуть на территорию Брянской области. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

В операции участвовали подразделения прикрытия госграницы ЗВО и пограничный наряд погрануправления ФСБ России по Брянской области.

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Более 15 боевиков попытались проникнуть на территорию РФ в районе населенного пункта Случовск. Наши военнослужащие ответили артиллерией.

«Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что диверсантов было не менее 20 человек. В сети появилось видео с места событий. На кадрах сотрудник спецслужбы идет по проселочной дороге, видит на земле использованный снаряд и комментирует ситуацию.