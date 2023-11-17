Важное 17 ноября 2023, 19:57 Российские военные уничтожили десант ВСУ в Черном море МО: восемь катеров ВСУ уничтожили в Черном море при попытке прорыва в Крым РИА «Новости»

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Семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ засекли в Черном море. Они следовали в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.

Российские военные заметили украинские суда во время воздушного патрулирования акватории.

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«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — заявили в ведомстве.

В конце октября ВС России также засекли в Черном море три безэкипажных катера ВМС Украины. По противнику нанесли огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

Ранее у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области обнаружили морские мины ВСУ. Снаряды начали всплывать после штормов, сообщил замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.