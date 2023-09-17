Происшествия 17 сентября 2023, 23:21 Российские военные сорвали ракетную атаку ВСУ в Запорожской области Рогов: средства ПВО предотвратили ракетную атаку ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные попытались нанести ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ попытались атаковать город в 21:15 по московскому времени.

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«Атака отражена силами ПВО ВС РФ», — указал Рогов.

Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.

Токмак не первый раз подвергается ракетному обстрелу со стороны украинских военных. Накануне, 16 сентября, ВСУ атаковали город утром. Как уточнил Рогов, ракета ударила в 11:15. Попадания пришлись по Ореховской дорожной развилке. Данных о жертвах и разрушениях тогда не поступало.

Рядом с селом Работино в Запорожской области военнослужащие ВС России заставили спасаться бегством штурмовые группы ВСУ. В этом месте украинские военные несколько раз предпринимали попытки пойти в атаку небольшими группами без применения тяжелой техники, но понесли потери и сбежали, указывал Рогов.