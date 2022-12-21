Происшествия 21 декабря 2022, 15:09 Российские военные пресекли попытки ВСУ отправить диверсантов на левый берег Днепра Врио главы Херсонской области Сальдо рассказал о защите левого берега Днепра от ВСУ

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Защита левого берега Днепра российскими военными от провокаций украинских боевиков остается надежной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что все попытки ВСУ забросить на территорию региона диверсантов пресекаются российской армией.

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«Наши военные сейчас надежно защищают левый берег Днепра. Все попытки прорваться на лодках, высадить диверсионные группы — сейчас это самое опасное — по большей части пресекаются», — заявил Сальдо.

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Врио главы губернатора Херсонской области добавил, что главной задачей на следующий год считает возвращение правобережья и столицы под контроль России.

«Я знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте», — заявил Сальдо.

На полуострове Арабатская Стрелка в Херсонской области появится новый город. Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, контроль над работами взял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Для проведения комплексной застройки участка правительство региона уже разработало проект по собранным данным.