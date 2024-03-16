Важное 16 марта 2024, 13:26 Российские военные отразили атаку украинских ДРГ на Белгородскую область Минобороны заявило о попытках украинских ДРГ атаковать Белгородскую область

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Украинские боевики совершили попытку проникновения в села Сподарюшино и Козинки Белгородской области. Все атаки ДРГ противника успешно отразили российские военные. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков выдвинулись со стороны села Поповка Сумской области к российской границе, откуда попытались атаковать белгородские населенные пункты.

Пресс-служба Минобороны опубликовала видео отраженной атаки около села Козинка.

Кроме сорванных попыток украинских боевиков проникнуть на территорию России, войска нанесли комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника у границ Белгородской и Курской областей.

От ударов авиации и артиллерии украинские боевики потеряли до 30 человек личного состава, три танка, две боевые бронированные машины и машины реактивных систем залпового огня

На этой неделе украинские боевики совершили несколько провальных попыток перейти границу и атаковать населенные пункты Курской и Белгородской областей. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ходе отражения атак диверсанты потеряли более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевых бронированных машины.