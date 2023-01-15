15 января 2023, 16:28
Российские военнослужащие пострадали в результате взрыва в Белгородской области
ТАСС: 10 военных пострадали в результате детонации боеприпасов в Белгородской области
В Белгородской области на хуторе Тоненькое в результате детонации боеприпасов в сельском доме культуры произошел пожар. В результате пострадали 10 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Жителей из соседних домов эвакуировали.
«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ВСУ в селах Журавлевка и Нехотеевка из 540 домов 283 повредились. Некоторые из них придется снести, подчеркнул он.
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При этом некоторые жители не хотят покидать свои дома, особенно пожилые. По словам 81-летней Раисы Федоровны, она присматривает за собаками, котами и курами.
Между тем американское издание The Washington Post сообщило, что командование ВСУ рассматривает возможность отступления в Артемовске из-за больших потерь. По данным газеты, руководство Украины ожидает поставки военной техники из США, Франции и Германии, чтобы подготовиться к контрнаступлению на другом участке.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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