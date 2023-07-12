Происшествия 12 июля 2023, 11:22 Российские туристы застряли в горах Индии из-за сильных дождей Начальник полиции штата Сатвант: 15 туристов из РФ оказались заблокированы в горах Индии Unsplash

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Российские туристы оказались заблокированы в горах индийского штата Химачал-Прадеш из-за мощных дождей, ставших причиной наводнений и разрушения дорог. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол», — сказала она.

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Триведи отметила, что сотрудники правоохранительных органов пытаются связаться с путешественниками, сообщил RT. Как только удастся установить контакт с россиянами, полиция проинформирует об их самочувствии, заверила начальник.

В пресс-службе полиции штата ТАСС сообщили, что застрявшие в горах российские туристы в безопасности в Касоле. С ними поддерживают связь, эвакуация началась, сказал представитель индийских правоохранительных органов. Он добавил, что никто из россиян не получил травм.

Север Индии пострадал из-за наводнений и оползней, вызванных муссонными ливнями. Жертвами стали более 100 человек, 80 из них погибли в штате Химачал-Прадеш.

Из-за размыва и подтопления дорог в горных районах северных штатов возникли проблемы с движением автотранспорта. В горах застряли около 300 индийских и иностранных туристов.