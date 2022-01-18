Российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Доминикане

Экскурсионный автобус попал в аварию на трассе Баваро Макао — Мичес в Доминикане. В результате погиб водитель автобуса и пострадали 15 туристов, среди которых шестеро россиян. Как сообщила «360» пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова, один турист из России попал в больницу, остальные получили незначительные травмы.

Представитель посольства уточнила, что угрозы жизни госпитализированного туриста нет.

«Сотрудники нашего отделения посольства в городе Пунта-Кана постоянно отслеживают ситуацию. Пострадавшим оказывают содействие в получении связи с местными властями и получении страховых выплат», — подчеркнула Алина Иванова.

По данным издания Tourinews, авария в Доминикане произошла в минувший понедельник, 17 января. На трассе Баваро Макао — Мичес столкнулись три автобуса. Первый вез туристов, в остальных находились сотрудники отеля и туристической компании.

В социальных сетях появилось видео с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что автобус получил сильные повреждения. На месте находятся машины скорой помощи и бригады спасателей.

В результате аварии погиб водитель автобуса. Ранения получили 15 туристов, которые ехали на экскурсию. Шесть из них, включая несовершеннолетнего, приехали в Доминикану из России.