Четыре россиянина погибли в албанском отеле. Об этом сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на правоохранительные органы.

Погибшие туристы, по сообщению издания, отдыхали в отеле деревни Керрет административного округа Кавая. В компании или семье было двое мужчин и две женщины. Издание со ссылкой на полицию сообщило, что в российском посольстве в Тиране в курсе происшествия. Местные жители знали, что россияне проводят отпуск в этом округе.

По данным полиции, тела нашли в сауне. Туристы могли задохнуться. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. Других подробностей пока нет.

Три российских туриста погибли в аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Автобус с самарскими туристами перевернулся в Анталье 2 августа. Семеро получили тяжелые травмы. Самарские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».