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    23 ноября 2021, 23:05

    Российские таможенники предотвратили вывоз культурных ценностей

    Арина Бобкова

    Таможенники в Благовещенске пресекли незаконную попытку вывоза двух бивней мамонта через пункт пропуска в китайский город Хэйхэ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

    Во время декларации компания не смогла предоставить все необходимые документы. Из-за этого бивни могли остаться на территории Китая. Стоимость бивней оценили в 250 тысяч рублей. При этом они представляют из себя культурную ценность особого значения. Контрабанду переместили во временное хранилище. Следователи возбудили уголовное дело об административном правонарушении за недекларирование товара.