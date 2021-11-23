Российские таможенники предотвратили вывоз культурных ценностей

Таможенники в Благовещенске пресекли незаконную попытку вывоза двух бивней мамонта через пункт пропуска в китайский город Хэйхэ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Во время декларации компания не смогла предоставить все необходимые документы. Из-за этого бивни могли остаться на территории Китая. Стоимость бивней оценили в 250 тысяч рублей. При этом они представляют из себя культурную ценность особого значения. Контрабанду переместили во временное хранилище. Следователи возбудили уголовное дело об административном правонарушении за недекларирование товара.