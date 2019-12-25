Российские таможенники нашли у украинца патроны в яйце от «Киндер-сюрприза»

По данным издания, украинец прибыл на таможенный пост на рейсовом автобусе. Во время досмотра таможенники нашли в его ручной клади пластмассовое яйцо от детской игрушки «Киндер-сюрприз». Внутри оказались предметы, похожие на пули.

«Газета.ru» рассказала, что у мужчины не было при себе разрешительных документов для провоза боеприпасов. Патроны направили экспертам-криминалистам.