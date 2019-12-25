25 декабря 2019, 18:16
Российские таможенники нашли у украинца патроны в яйце от «Киндер-сюрприза»
Сотрудники Пограничного управления ФСБ совместно с таможенниками Новошахтинска Ростовской области пресекли попытку украинца провезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза». Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным издания, украинец прибыл на таможенный пост на рейсовом автобусе. Во время досмотра таможенники нашли в его ручной клади пластмассовое яйцо от детской игрушки «Киндер-сюрприз». Внутри оказались предметы, похожие на пули.
«Газета.ru» рассказала, что у мужчины не было при себе разрешительных документов для провоза боеприпасов. Патроны направили экспертам-криминалистам.