Происшествия 14 декабря 2023, 11:23 Российские средства РЭБ уничтожили четыре ударных дрона ВСУ под Белгородом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства радиоэлектронной борьбы 13 декабря уничтожили сразу четыре украинских ударных беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе», — констатировал собеседник агентства.

Реклама

После детонации боеприпасов летательные аппараты взорвались. Никто не погиб и не пострадал.

Накануне СМИ сообщили о том, что при взрыве мины в Белгородской области пострадали двое чиновников. На мине подорвался УАЗ «Патриот», в котором находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и 49-летний местный житель. По некоторым данным, у Бородаенко произошла «частичная ампутация» ног. О том, что в подорвавшейся машине пострадали три человека, информировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако он не давал комментариев у личностях раненых.