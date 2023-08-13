13 августа 2023, 05:56
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
В ночь на 13 августа российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в публикации.
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Ранее, вечером 12 августа в ведомстве сообщили, что около 17:30 системы ПВО зафиксировали дрон в небе над Белгородской областью. После обнаружения беспилотник уничтожили. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срабатывании систем противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе. По его словам, российские силы сбили БПЛА Украины.
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