Происшествия 13 августа 2023, 05:56 Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на 13 августа российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в публикации.

Реклама

Ранее, вечером 12 августа в ведомстве сообщили, что около 17:30 системы ПВО зафиксировали дрон в небе над Белгородской областью. После обнаружения беспилотник уничтожили. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о срабатывании систем противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе. По его словам, российские силы сбили БПЛА Украины.