Происшествия 05 марта 2024, 07:40 Российские средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью For the sake of national security and defense of Ukraine

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные сбили БПЛА самолетного типа в ночь на 5 марта. По информации оборонного ведомства, украинская армия пыталась с помощью дронов совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в пресс-службе.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов пообещал жильцам денежные компенсации и восстановление их квартир в кратчайшие сроки.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов предположил, что украинские военные могли запустить дрон с территории Сумской и Харьковской областей. Он добавил, что Запад поставляет ВСУ беспилотники повышенного радиуса действия.