Происшествия 03 ноября 2022, 11:33 Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев: российские спецслужбы предотвратили теракт на ЗАЭС РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с коллегами из стран СНГ. Его процитировал ТАСС.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — заявил Патрушев.

Реклама

Он посетовал на то, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не привел к прекращению атак на нее со стороны Украины и осуждению ее режима международным сообществом. Представители Международного агентства по атомной энергии очевидно видят, кто и откуда стреляет по ЗАЭС, но никто прямо не указывает на то, что это делает Украина. Тем временем СМИ «нагнетают ажиотаж», выставляя виноватой Россию.

Реклама

Украинские неонацисты продолжают бить по атомной станции из поставляемого Западом оружия. Это может обернуться «глобальной катастрофой», констатировал секретарь российского Совбеза.

Патрушев также назвал руководство Украины «неадекватным» — так он прокомментировал недавнее предложение ее президента Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по территории России.