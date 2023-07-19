Происшествия 19 июля 2023, 17:12 Российские спасатели помогут тушить лесные пожары в Турции

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Сотрудники МЧС России полетят в Турцию, чтобы помочь коллегам с тушением пожаров, которые бушуют в местных лесах. Об этом сообщило ОТР.

Два борта Бе-200ЧС, оснащенные тепловизорами для обнаружения очагов возгорания, а также баками, которые вмещают 12 тонн воды, уже вылетели в Турцию. Члены экипажа, которые будут будут помогать бороться с пожарами, уже участвовали в подобных операциях. В частности, посещали Грецию, Сербию и Черногорию в составе аналогичных команд.

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