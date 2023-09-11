Происшествия 11 сентября 2023, 16:45 Российские спасатели достали из стиральной машины застрявшего ребенка Казанские спасатели вытащили из стиральной машины застрявшего мальчика Пресс-служба МЧС

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Игры со стиральной машиной обернулись для пятилетнего мальчика проблемой. Ребенок ногами застрял в барабане аппарата. На помощь к нему прибыла группа спасателей. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Ведомство опубликовало кадры с места происшествия. На видео спасатель пытался вытащить мальчика, который кричал, что боится сломать ногу. Операция по спасению ребенка завершилась успешно.

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Пострадавшего передали для осмотра бригаде скорой помощи.

Ранее сахалинские спасатели эвакуировали с мыса Крильон группу застрявших туристов с детьми. Сопровождавшая их руководитель получила травму головы во время похода и подала сигнал о помощи.