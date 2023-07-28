28 июля 2023, 18:30
Российские системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Голубев: системы ПВО поразили ракету в Азовском районе
Российские системы ПВО поразили вторую ракету в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он.
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Губернатор также рассказал о последствиях. По его словам, в Неклиновском районе в селе Самбек в жилом доме по улице Восточной металлическим предметом пробило крышу. Предварительно, пострадавших нет.
Днем 28 июля в центре Таганрога прогрел взрыв. В пресс-службе Министерства обороны России заявили, что удар по российскому городу нанесли ВСУ из ЗРК ПВО С-200. Ракету удалось перехватить и сбить. Ее осколки и упали на территорию Таганрога.
По данным Василия Голубева, жертв нет, но есть пострадавшие. За помощью в врачам обратились 15 человек. У всех легкие ранения, полученные из-за разбившихся окон.
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ПВО
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