Важное 29 декабря 2023, 17:04 Российские системы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью МО: военные ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территории страны. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА самолетного типа ликвидировали в 16:20 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — указали в пресс-службе.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области три ракеты HARM американского производства. Военные уничтожили снаряды ВСУ в небе над регионом около 15:00 по московскому времени.