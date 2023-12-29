29 декабря 2023, 17:04
Российские системы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
МО: военные ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью
Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территории страны. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА самолетного типа ликвидировали в 16:20 по московскому времени.
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«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — указали в пресс-службе.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области три ракеты HARM американского производства. Военные уничтожили снаряды ВСУ в небе над регионом около 15:00 по московскому времени.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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