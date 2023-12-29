Важное 29 декабря 2023, 15:24 Российские системы ПВО сбили на подлете к Белгороду воздушную цель Губернатор Гладков заявил об уничтожении воздушной цели около Белгорода РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали в Белгородской области воздушную цель на подлете к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при уничтожении цели никто не пострадал.

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«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — указал Гладков.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по региону с помощью РСЗО «Град». Из-за атаки пострадал поселок Уразово в Валуйском городском округе, повреждения получили несколько десятков домовладений.

В тот же день украинские боевики использовали беспилотник для атаки. Дрон выпустил снаряд по селу Мокрая Орловка в Белгородской области. Из-за детонации взрывного устройства пострадал мужчина — он получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей.