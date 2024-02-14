Происшествия 14 февраля 2024, 07:34 Российские системы ПВО перехватили девять украинских беспилотников МО: ВСУ применили девять дронов для ударов по территории России Unsplash

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ВСУ в ночь на 14 февраля запустили девять беспилотников самолетного типа для атак по регионам России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские системы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем.

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ВСУ с декабря 2023 года усилили обстрелы граничащих с Украиной регионов России, а также Крыма. Президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности мирных городов необходимо отодвинуть демилитаризованную зону.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что украинских военных нужно отбросить на 150 километров для прекращения обстрелов. На этом расстоянии они не смогут поразить территорию РФ.