20 февраля 2024, 16:36
Российские системы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над двумя областями
Минобороны: военные сбили над Брянской и Калужской областями дроны ВСУ
Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над Калужской областью. Еще один дрон российские военные перехватили под Брянском. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По информации оборонного ведомства, ВСУ попытались с помощью беспилотников совершить террористическую атаку примерно в 08:00 по московскому времени.
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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в пресс-службе.
Ранее российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон в зоне спецоперации. Беспилотник оказался в целом состоянии, благодаря чему специалисты смогли его изучить.
Перехватить БПЛА удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы — дрон посадили и обезвредили. Конструктор рассказал, что беспилотник произвели в Китае, и его качество вызывает сомнения.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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