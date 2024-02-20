Происшествия 20 февраля 2024, 16:36 Российские системы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над двумя областями Минобороны: военные сбили над Брянской и Калужской областями дроны ВСУ Unsplash

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Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над Калужской областью. Еще один дрон российские военные перехватили под Брянском. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации оборонного ведомства, ВСУ попытались с помощью беспилотников совершить террористическую атаку примерно в 08:00 по московскому времени.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в пресс-службе.

Ранее российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон в зоне спецоперации. Беспилотник оказался в целом состоянии, благодаря чему специалисты смогли его изучить.

Перехватить БПЛА удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы — дрон посадили и обезвредили. Конструктор рассказал, что беспилотник произвели в Китае, и его качество вызывает сомнения.