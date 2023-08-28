Происшествия 28 августа 2023, 04:39 Российские силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец в Подмосковье Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец в Подмосковье РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, направляющийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — сказано в сообщении.

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Градоначальник отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия и начали работать.

Позже новость о БПЛА подтвердило Минобороны РФ. В Telegram-канале ведомство сообщило, что дрон был уничтожен около 04:30 по московскому времени.

В эту же ночь российское оборонное ведомство сообщило об очередной попытке украинских националистов атаковать объекты РФ посредством дронов самолетного типа. Системы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Брянской области.

Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово временно запретили вылет и прилет самолетов, было задержано более 15 рейсов.