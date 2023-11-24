Происшествия 24 ноября 2023, 07:25 Российские силы ПВО уничтожили 16 беспилотников за ночь Минобороны: 16 БПЛА сбили над Крымом и Волгоградской областью РИА «Новости»

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Ночью 24 ноября военные уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией России. Из них 13 аппаратов сбили в Крыму, сообщило Минобороны.

«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщила пресс-служба.

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В общей сложности дежурные средства ПВО обезвредили 16 дронов. Из них 13 сбили над Крымом, оставшиеся три в Волгоградской области.

Крым 22 ноября пытались атаковать дважды. В небе уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в акватории Черного моря — четыре безэкипажных катера.

Беспилотные системы оказались востребованными в зоне проведения спецоперации, заявил на совещании в московском индустриальном парке «Руднево» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал в сжатые сроки запустить производство недорогих дронов.