24 ноября 2023, 07:25
Российские силы ПВО уничтожили 16 беспилотников за ночь
Минобороны: 16 БПЛА сбили над Крымом и Волгоградской областью
Ночью 24 ноября военные уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией России. Из них 13 аппаратов сбили в Крыму, сообщило Минобороны.
«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщила пресс-служба.
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В общей сложности дежурные средства ПВО обезвредили 16 дронов. Из них 13 сбили над Крымом, оставшиеся три в Волгоградской области.
Крым 22 ноября пытались атаковать дважды. В небе уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в акватории Черного моря — четыре безэкипажных катера.
Беспилотные системы оказались востребованными в зоне проведения спецоперации, заявил на совещании в московском индустриальном парке «Руднево» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал в сжатые сроки запустить производство недорогих дронов.
Беспилотники
Минобороны РФ
Крым
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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