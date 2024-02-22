Происшествия 22 февраля 2024, 22:37 Российские силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник Минобороны: БПЛА самолетного типа уничтожили силы ПВО над Брянской областью РИА «Новости»

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Украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником самолетного типа территорию Брянской области. БПЛА уничтожили дежурные силы ПВО, сообщили в Минобороны.

«Около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Украинские террористы нацелились на территорию Суражского района, добавил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Утром 22 февраля ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт Борок Погарского района Брянской области. В результате обстрела получили повреждения здание автосервиса и две машины. Жители не пострадали.