Происшествия 31 августа 2023, 12:43 Российские силовики взяли в плен офицеров ГУР Минобороны Украины под Брянском Росгвардейцы взяли в плен офицеров ГУР МО Украины после боя с ДРГ под Брянском РИА «Новости»

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Офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины входили в состав диверсионно-разведывательной группы ВСУ, проникнувшей в Навлинский район Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что накануне вечером российские бойцы вместе с представителями ФСБ и МВД обнаружили незаконно пересекших границу диверсантов и начали их преследовать. Противник открыл огонь, и завязался бой.

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В ходе противостояния российские силовики ликвидировали двух боевиков и взяли в плен пятерых, среди которых оказались действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Двое росгвардейцев получили легкие ранения.

Диверсанты планировали организацию диверсий на территории России. С места боя росгвардейцы забрали большое количество оружия западного образца, боеприпасов и взрывчатки.

Центр общественных связей ФСБ уточнил, что в состав проникнувшей в Брянскую область диверсионно-разведывательную группы также входили сотрудники Службы безопасности Украины и Службы специальных операций. По данным ведомства, противники планировали теракты на объектах энергетической и военной инфраструктуры России.