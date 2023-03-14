Эксклюзив 14 марта 2023, 12:46 Российские школьницы толпой избили сверстницу из-за места в кафе Источник «360» назвал причиной избиения тувинскими школьницами сверстницы ссору в туалете РИА «Новости»

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Школьницы Кызыла толпой напали на сверстницу после начавшегося скандала. Пользователи социальных сетей сообщили, что компания девочек не нашла свободного столика в кафе и решила выгнать сверстницу, которая сидела одна.

Чтобы поделить стол, толпа вызвала школьницу на улицу, где сначала на нее напала одна девочка, а потом к избиению подключились остальные.

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Источник «360» в правоохранительных органах Тувы уточнил, что изначально конфликт возник между двумя девочками еще в конце февраля в школьном туалете.

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В ходе переписки ученицы решили выяснить отношения на очной встрече, которая произошла 8 марта. Одна из участниц конфликта привела на разборку подруг. Словесная перепалка к разрешению ссоры не привела, и школьницы решили выяснить отношения на кулаках. Когда драка разгорелась, к ней также подключились пришедшие зрительницы.

После драки девочек полиция привлекла их родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Прокуратура начала проверку. Республиканское Министерство образования пообещало провести с родителями и подростками психолого-педагогическую работу.