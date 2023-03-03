Происшествия 03 марта 2023, 11:35 Российские саперы обезвредили семь мин на пути следования группы МАГАТЭ к ЗАЭС «Росэнергоатом»: ВС РФ обезвредили семь мин по пути следования комиссии МАГАТЭ к ЗАЭС РИА «Новости»

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Российские военные в ходе сопровождения группы экспертов агентства МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию обезвредили семь мин. Об этом сообщил представитель «Росэнергоатома» Руслан Карчаа, его слова привел ТАСС.

«По пути следования группы экспертов МАГАТЭ к Запорожской атомной станции обезвредили семь мин», — сказал он.

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По словам Карчаа, также сотрудники российской группы безопасности попали под прицельный огонь.

О ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС стало известно в четверг вечером. Смена экспертов произошла с четвертой попытки, в прошлые разы ротация срывалась из-за действий департамента безопасности ООН.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных после начала специальной операции на Украине. Комиссия МАГАТЭ присутствует на атомном объекте с сентября 2022 года, с тех пор ее состав неоднократно менялся.