Происшествия 06 декабря 2023, 18:23 Российские рыбаки пропали без вести после появления светящегося шара Shot: рыбаки пропали в Ростовской области после появления светящегося шара РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели и родные несколько дней разыскивают двух рыбаков в Ростовской области, вышедших на лодке на Дон и пропавших после появления в воде светящегося шара неизвестного происхождения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, исчезновение мужчин произошло еще 1 декабря, когда на реке стоял густой туман. Пока удалось найти только перевернутую лодку рыбаков, которую унесло по течению на два километра, еще дальше нашли принадлежащие мужчинам сапоги.

Реклама

По словам родственников пропавших, в последний раз один из рыбаков звонил жене поздно вечером в день исчезновения. Он сообщил, что собирается ехать домой. Больше на связь мужчина не выходил.

Родным удалось получить записи с камер наблюдения на соседней базе отдыха. Судя по кадрам, шар появился около лодки через 14 минут после последнего звонка. Самих рыбаков там уже не было. Спасатели и сотрудники экстренных служб прочесали дно реки, но тел мужчин так и не нашли.

Семьи пропавших исключили вариант, что рыбаки могли утонуть, так как они постоянно выезжали на одно место с хорошим клевом на протяжении 25 лет.

На этой неделе после 20 дней поисков неожиданно нашлась пропавшая без вести мать двоих детей из Волгограда. Женщина заявила, что стала жертвой похищения неизвестного, который заставил ее работать на полях. Но сотрудники СМИ не особо поверили собеседнице, так как она уже дважды пропадала без вести и каждый раз ее находили в домах других мужчин.