Происшествия 24 ноября 2023, 08:42 Российские ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над Крымом Системы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников над Крымом РИА «Новости»

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Российская система противовоздушной обороны в ночь на 24 ноября уничтожила 13 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и три БПЛА над Волгоградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов», — указали в публикации.

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Дежурные средства ПВО ликвидировали 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над Волгоградской областью.

Ранее ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму. В тот день Вооруженные силы России уничтожили три беспилотника.

До этого система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Еще по одному БПЛА перехватили средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью и Курской областью.