25 августа 2023, 13:52
Российские ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом
Минобороны: украинский БПЛА сбили в Белгородской области
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости».
По данным ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку смогли предотвратить 25 августа около 13:00. Противник направлял БПЛА самолетного типа на российские объекты.
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«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в министерстве.
Ранее в пятницу системы ПВО сбили беспилотник противника в Калужской области. Дрон удалось перехватить над территорией Бабынинского района.
ВСУ уже пытались атаковать данный регион 25 августа. Российские военнослужащие прошедшей ночью обезвредили ракету переделанного комплекса С-200, которую засекли над Жуковским и Малоярославецком районами.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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