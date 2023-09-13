Происшествия 13 сентября 2023, 22:32 Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью Минобороны: ПВО уничтожило беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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ВСУ попытались атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Российской Федерации. Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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Украинские военные попытались атаковать объекты на территории Белгородской области 13 сентября около 21:30 по московскому времени.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что российские средства ПВО сработали в Валуйском городском округе. Воздушную цель сбили над селом Тулянка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.