16 сентября 2023, 14:02
Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, пресечь попытку террористической атаки по объектам на территории России удалось в субботу примерно в 13:00.
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«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.
Ранее этим утром, 16 сентября, ВС России уничтожили один украинский беспилотник над Калужской областью и еще один — над Тверской.
До этого силами радиоэлектронной борьбы удалось подавить беспилотный летательный аппарат над Орловской областью — он упал недалеко от села Свободная Дубрава, при этом обошлось без повреждений и пострадавших.
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