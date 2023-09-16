Происшествия 16 сентября 2023, 14:02 Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом заявили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, пресечь попытку террористической атаки по объектам на территории России удалось в субботу примерно в 13:00.

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«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее этим утром, 16 сентября, ВС России уничтожили один украинский беспилотник над Калужской областью и еще один — над Тверской.

До этого силами радиоэлектронной борьбы удалось подавить беспилотный летательный аппарат над Орловской областью — он упал недалеко от села Свободная Дубрава, при этом обошлось без повреждений и пострадавших.